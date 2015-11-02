Президент Ильхам Алиев: Несмотря на приглашение Азербайджана, Бюро ОБСЕ настаивало на приезде в страну необоснованного числа наблюдателей

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исполнительного комитета СНГ, руководителем наблюдательной миссии СНГ на выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики Сергеем Лебедевым.

Как сообщает Report, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сказал, что в этом году возглавляемая им миссия успешно осуществляла свою деятельность в различных странах Содружества. Подчеркнув, что на выборах в Азербайджане от руководимой им организации присутствовала делегация, состоящая из 147 человек, Сергей Лебедев отметил, что обычно миссия определяет число представителей на основании договоренности со странами и осуществляет наблюдение в соответствии с требованиями законодательства данных стран. Говоря о выборах в Милли Меджлис Сергей Лебедев сказал: "Мы с удовлетворением и однозначно отмечаем, что выборы в Милли Меджлис прошли в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, граждане страны полностью были обеспечены возможностью на свободу выбора".

Глава государства отметил значение опирающегося на законодательство объективного подхода организации, возглавляемой председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым, и ее абсолютно не политизированной позиции. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, несмотря на приглашение Азербайджана, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ настаивало на приезде в страну необоснованного числа наблюдателей. Когда им было предложено привести число наблюдателей в соответствие с численностью населения страны, то они отказались от наблюдения. Президент Ильхам Алиев сказал, что подобные действия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ неприемлемы. Глава государства подчеркнул, что несмотря на все это, многочисленные наблюдатели, представлявшие Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Содружество Независимых Государств, другие международные структуры и страны, отслеживали избирательный процесс.