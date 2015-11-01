Президент Ильхам Алиев: Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ грубо нарушило свой мандат

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером парламента Мальты Англу Фаруджей.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит спикера парламента Мальты Англу Фаруджа в нашу страну пройдет успешно.

Спикер Англу Фаруджа подчеркнул очень хороший уровень отношений между Мальтой и Азербайджаном и необходимость укрепления двусторонних связей. Англу Фаруджа с удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан, а также встречу с президентом Ильхамом Алиевым во время визита в Азербайджан 4 года назад в составе делегации ОБСЕ и Совета Европы.

Отметив очень активные контакты между нашими странами на различных уровнях, президент Ильхам Алиев сообщил, что в ходе визитов премьер-министра Мальты в нашу страну были проведены плодотворные обсуждения. Подчеркнув успешное развитие связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев отметил значение реализуемых Азербайджаном и Мальтой различных проектов. Отметив, что между нашими странами существуют очень близкие и дружественные отношения, глава государства высказал намерение Азербайджана развивать партнерские связи с Мальтой.

Коснувшись проводимых в Азербайджане парламентских выборов, президент Ильхам Алиев заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ было направлено приглашение для наблюдения за проводимыми в Азербайджане парламентскими выборами, однако данная структура, не вынеся этот вопрос на обсуждение в постоянном комитете Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и не проинформировав генерального секретаря ОБСЕ, приняла решение об отказе от наблюдения за парламентскими выборами, грубо нарушив свой мандат.