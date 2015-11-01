Президент Азербайджана принял председателя комитета Государственной Думы России

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого.

Как сообщает Report, подчеркнув, что в Азербайджане находятся миссии наблюдателей из различных стран и организаций, Леонид Слуцкий сообщил, что возглавляет миссию наблюдателей, представляющих Государственную Думу Российской Федерации и Парламентскую Ассамблею СНГ, которая с августа этого года проводит мониторинги, связанные с процессом подготовки к выборам. Отметив, что миссия наблюдала сегодня за ходом голосования в нескольких участках, Л.Слуцкий сказал, что вопреки прогнозам некоторых западных кругов никаких нарушений закона в участках отмечено не было, напротив, достигнут еще больший прогресс по сравнению с предыдущими выборами. Коснувшись вопроса отказа Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от наблюдения за выборами, Леонид Слуцкий заявил, что эта организация своим решением продемонстрировала европейской общественности, что изжила себя как институт.

Подчеркнув, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не вправе в одиночку принимать решение об отказе от наблюдения за выборами, глава государства отметил, что эта структура нарушила все правила и регламент. Президент Ильхам Алиев сказал: "Обязанность Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заключается в наблюдении за выборами. Как вам известно, мы пригласили их и попросили разъяснить методологию определения числа наблюдателей в отдельные страны. Вместо того, чтобы ответить нам, они решили вообще не направлять наблюдателей".

Глава государства заявил, что все эти действия являются неприемлемыми.