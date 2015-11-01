 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал в 6-м избирательном участке

    Председатель участковой избирательной комиссии Руфат Гасанов поздравил Гейдара Алиева с первым участием в голосовании

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев и члены семьи проголосовали на выборах в Милли Меджлис

    Как сообщает Report, 1 ноября в 10:00 президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи пришли в 6-й избирательный участок 29-го Сабаильского избирательного округа, расположенного в школе №6.

    Ильхам Алиев, взяв избирательный бюллетень, вошел в кабину и бросил бюллетень в избирательный ящик. 

    Этот момент запечатлели СМИ республики и иностранных государств. 

    Проголосовали также Мехрибан Алиева и члены семьи. 

    Председатель участковой избирательной комиссии Руфат Гасанов от имени Центральной избирательной комиссии поздравил сына президента Ильхама Алиева Гейдара Алиева с первым участием в голосовании.

    В этом избирательном участке зарегистрировано 696 избирателей. 

    За ходом голосования на участке наблюдают иностранные наблюдатели, представители неправительственных организаций, различных политических партий и кандидатов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi