Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал в 6-м избирательном участке

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев и члены семьи проголосовали на выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, 1 ноября в 10:00 президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи пришли в 6-й избирательный участок 29-го Сабаильского избирательного округа, расположенного в школе №6.

Ильхам Алиев, взяв избирательный бюллетень, вошел в кабину и бросил бюллетень в избирательный ящик.

Этот момент запечатлели СМИ республики и иностранных государств.

Проголосовали также Мехрибан Алиева и члены семьи.

Председатель участковой избирательной комиссии Руфат Гасанов от имени Центральной избирательной комиссии поздравил сына президента Ильхама Алиева Гейдара Алиева с первым участием в голосовании.

В этом избирательном участке зарегистрировано 696 избирателей.

За ходом голосования на участке наблюдают иностранные наблюдатели, представители неправительственных организаций, различных политических партий и кандидатов.