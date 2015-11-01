Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета обороны Сената Пакистана

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 1 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов Сената Пакистана во главе с председателем комитета обороны Сената Мушахидом Хусейном Саидом.

Как сообщает Report, Мушахид Хусейн Саид передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия и самые добрые пожелания президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа. Председатель комитета обороны Сената Пакистана, с почтением вспомнив первый визит общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в его страну, особо подчеркнул работу, проделанную великим лидером в области развития двусторонних связей. Отметив высокий уровень организации и проведения парламентских выборов в Азербайджане, Мушахид Хусейн Саид выразил уверенность в том, что итоги выборов будут успешными для азербайджанского народа и всего региона. Коснувшись азербайджано-пакистанских двусторонних отношений, Мушахид Хусейн Саид выразил признательность первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за помощь, оказанную во время произошедших в Пакистане стихийных бедствий. Подчеркнув, что гордится дружественными отношениями с Азербайджаном, председатель комитета обороны Сената Пакистана сказал, что его страна полностью поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил демонстрацию всеми политическими партиями Пакистана твердого единства в отношении Азербайджана. Подчеркнув, что дружественный и братский Пакистан является одним из ближайших союзников Азербайджана, глава государства сказал, что между двумя странами налажено успешное сотрудничество. Коснувшись значения взаимоотношений на высоком уровне, глава государства вспомнил официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна в Азербайджан. Он подчеркнул, что этот визит послужил дальнейшему укреплению двусторонних связей. Президент Ильхам Алиев расценил сильную поддержку братским Пакистанским государством справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте как наглядный пример братских отношений между нашими странами. Глава государства отметил значение постоянной взаимной поддержки между Азербайджаном и Пакистаном и успешного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа и просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Исламской Республики Пакистан.