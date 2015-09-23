Предвыборная делегация ПАСЕ поприветствовала открытость властей Азербайджана

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) распространила заявление по итогам визита в Азербайджан. Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что делегация, состоящая из членов спецкомитета, созданного ПАСЕ для наблюдения за предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами, в рамках визита в Баку провела встречи со спикером парламента Азербайджана, министром иностранных дел, членами азербайджанской делегации в ПАСЕ, лидерами и представителями парламентских групп и партий, председателем Центральной избирательной комиссии, представителями дипломатического корпуса в Баку, гражданского общества и СМИ.

В заявлении делегация приветствовала открытость властей Азербайджана и тот факт, что азербайджанская сторона направила приглашение по наблюдению за предстоящими 1 ноября выборами в большое количество международных организаций.

В ЦИК делегация ознакомилась с различными этапами подготовки парламентских выборов. По данным ЦИК, до сих пор не поступило ни одной жалобы в связи с выборами.

Согласно заявлению, на встрече с делегацией представители внепарламентской оппозиции подчеркнули важность равенства возможностей для всех кандидатов, в частности, в вопросе сбора подписей. Делегация в свою очередь поприветствовала решение некоторых оппозиционных партий сотрудничать в рамках политического альянса, чтобы повысить их шансы быть избранными.

В заявлении делегация отметила, что важность обеспечения свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации, с тем чтобы обеспечить равные условия для всех участников и полную прозрачность избирательного процесса.

"Представители азербайджанских властей заверили делегацию ПАСЕ, что все необходимые меры будут предприняты, чтобы гарантировать прозрачность избирательного процесса, в том числе во время процедуры голосования и подсчета голосов", - говорится в заявлении.