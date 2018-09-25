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    Представляющим Азербайджан в международных организациях военнослужащим выдадут дипломатические паспорта

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Офицерскому составу Аппарата военных атташе, учрежденных при диппредставительствах Азербайджана в иностранных государствах, а также военным представителям в международных организациях и их заместителям выдадут дипломатические паспорта.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О паспортах".

    Дополнение вносится в статью 6 (дипломатические паспорта) Закона.

    Проект поправок будет вынесен на обсуждение на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 1 октября.

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