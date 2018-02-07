Председатель Военного суда Нахчывана освобожден от занимаемой должности

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 13 февраля, будет рассмотрен вопрос о назначении судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики Гасыма Вели оглу Алиева.

Как сообщает Report, проект поступил в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева.

В проекте говорится, что Гасым Алиев по собственному желанию освобожден от должности председателя Военного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Рекомендовано рассмотреть вопрос о назначении Гасыма Вели оглу Алиева на должность судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Это решение вступит в силу со дня его подписания.

Отметим, что Г.Алиев с 2008 года был председателем Военного суда Нахчыванской Автономной Республики.