Председатель Совета прессы высказал претензию к докладу Омбудсмена за 2017 год

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "В свое время мы хотели, чтобы действовал информационный Омбудсмен. По объективным и субъективным причинам сделать этого не удалось. Одна из причин была связана с наличием единой системы Омбудсмена. Почему не занимаются серьезно вопросами, связанными с приобретением информации?".

Как сообщает Report, об этом во время ежегодного доклада на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане заявил член комитета, председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

Высказав претензию, он заявил: "Хотелось бы узнать, сколько обращений поступило Омбудсмену по поводу приобретения информации? Если проводился анализ, должны обнародовать в чем заключалась обеспокоенность. К примеру, по поводу свободы совести поступило 9 обращений. В очередной период деятельности подобным вопросам нужно уделить внимание".

В ответ на слова Афлатуна Амашова руководитель Аппарата Омбудсмена Айдын Сафиханлы сказал, что на имя Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики поступили десятки информационных запросов. В основном они связаны с волокитством, не предоставлением информации, которую должны предоставлять госструктуры: "В данном вопросе показатель работы Омбудсмена высок. В более 90% случаев после нашего вмешательства право гражданина на приобретение информации обеспечивается. Для усовершенствования нашей работы в этой сфере, мы сотрудничаем и с международными организациями".