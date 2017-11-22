Председатель парламентского комитета Милли Меджлиса предложил увеличить зарплату врачам

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане приходящиеся на душу населения расходы на здравоохранение низкие. Низкая зарплата врачей также препятствует работе и развитию строящихся больниц".

Как сообщает Report, об этом, выступая при обсуждении в Милли Меджлисе госбюджета на 2018 год, заявил председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов.

По его словам, с учетом роста численности населения, расходы на здравоохранение должны быть увеличены: "Если оставить это стабильным или же уменьшить, возникнут проблемы".

Председатель комитета заявил, что выделяются средства для приобретения онкологических препаратов, однако эти препараты очень дорогие: "Должны быть выделены дополнительные средства для лечения злокачественных опухолей. Предусмотренных средств мало".