Председатель парламентского комитета: Количество судей выросло в два раза по сравнению с прошлым годом

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "По сравнению с 2017 годом количество судей выросло в два раза. Наряду с этим, в рамках судебно-правовых реформ проведены законодательные, институциональные мероприятия".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета по правой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что поручения и рекомендации президента Ильхама Алиева, данные в последнее время для борьбы с коррупцией и негативными явлениями, не обошли стороной и судебно-правовую систему: "В период деятельности судебно-правового совета в отношении более 230 судей начато дисциплинарное производство, за правонарушение и допущение других негативных явлений более 100 судей отстранены от судебной системы".