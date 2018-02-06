Председатель Насиминского муниципалитета: Мы не можем собирать налог с новостроек

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Муниципалитеты уделяют внимание новостройкам. Однако, из-за того, что квартиры в этих домах не зарегистрированы в Службе госреестра недвижимого имущества, налог не выплачивается".

Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по региональным вопросам заявил председатель Насиминского муниципалитета Назим Гараханов.

По его словам, сбор налогов с не имеющих купчую квартир возможен после внесения изменений в законодательство: "Новостройки сдают в эксплуатацию, однако квартиры не имеют купчей. В этом случае мы не можем собирать налог. Бывает и так, что некоторые квартиры в здании имеют купчую и платят налоги, а их соседи не платят, что сказывается на общем процессе".

По словам депутата Фазаиля Ибрагимли, собирать налоги с не имеющих регистрацию квартир было бы неправильно: "К вопросу нужно подойти с другой стороны. Почему квартиры в этих зданиях не регистрируются в Службе госреестра недвижимого имущества? Здания должны регистрироваться, а затем собираться налоги. Налог изымается с имущества. Как можно собирать налог при отсутствии документа, подтверждающего право на имущество?".