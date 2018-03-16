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    Председатель Милли Меджлиса: Вопрос проблемных долларовых кредитов находится в центре внимания

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Вопрос проблемных долларовых кредитов находится в центре внимания".

    Как сообщает Report, об этом в ходе обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров в 2017 году заявил председатель парламента Огтай Асадов.

    Он также сделал замечание по поводу выступления депутата Эльмана Насирова на эту тему: "Вы говорите, что кредиты были выданы в долларах. Это неправильный подход. Правильнее будет сказать "кредит был взят в долларах". Этот вопрос находится в центре внимания".

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