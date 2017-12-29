Председатель Милли Меджлиса: Некоторые силы пытаются нарушить союзничество Азербайджан-Грузия

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "В самые трудные моменты Азербайджан помогал Грузии. Может быть, кто-то хочет нарушить это союзничество".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламента Октай Асадов.

Он отметил, что для расследования вопроса рабочей группе по азербайджано-грузинским межпарламентским связям будет дано поручение: "Этот вопрос должен быть расследован".

Отметим, что на заседании депутат Расим Мусабеков отметил, что предложение о создании транспортного коридора между Грузией и Арменией вызывает беспокойство.

Напомним, что несколько дней назад во время выступления в парламенте премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предложил доставку грузов из Армении в форс-мажорных ситуациях через Абхазию и Южную Осетию в Россию. Глава правительства сказал, что в форс-мажорных ситуациях этим путем могут воспользоваться не только Армения, но и Турция и другие страны.

В то же время грузинская оппозиция подвергла резкой критике предложение премьер-министра.