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    Председатель Милли Меджлиса недоволен деятельностью проживающих в России азербайджанцев

    Октай Асадов: Но какой телеканал не включишь, в передачах участвуют армяне

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Достаточно много азербайджанцев, живущих и работающих в России. Но какой телеканал не включишь, в передачах участвуют армяне".

    Как сообщают Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламента Октай Асадов.

    Он сказал, что азербайджанцы должны участвовать в этих передачах: "Какой человек проявляет инициативу, тот участвует в дебатах? Им же никто не запрещает? В этом и заключается наша слабость".

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