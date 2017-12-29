Председатель Милли Меджлиса недоволен деятельностью проживающих в России азербайджанцев

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Достаточно много азербайджанцев, живущих и работающих в России. Но какой телеканал не включишь, в передачах участвуют армяне".

Как сообщают Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламента Октай Асадов.

Он сказал, что азербайджанцы должны участвовать в этих передачах: "Какой человек проявляет инициативу, тот участвует в дебатах? Им же никто не запрещает? В этом и заключается наша слабость".