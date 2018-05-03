Председатель комитета: Распространителей некачественных лекарств в Азербайджане накажут

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Распространители некачественных лекарственных препаратов в Азербайджане будут наказаны".

Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению во время обсуждения проекта поправок в закон "О лекарственных препаратах" заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что Генпрокуратура и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре разоблачили распространителей некачственных лекарственных препаратов:

"Вступая в преступный сговор с врачами, такие лица распространяют некачественные лекарственные препараты, что оборачивается негативными последствиями для здоровья людей. Необходимо осуществлять постоянный контроль над лекарственными препаратами".

Глава парламентского комитета подчеркнул, что невозможно обеспечить нормальное медобслуживание населения при отсутствии качественных лекарственных препаратов:

"Некачественные лекарства приводят к нежелательным последствиям в лечении. Поэтому надо повысить контроль в этом направлении".