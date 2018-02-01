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    Председатель комитета Милли Меджлиса обратился к президенту для принятия акта об амнистии

    Сиявуш Новрузов: Я прошу у президента Ильхама Алиева принять очередной акт об амнистии© Report

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ “В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Гейдара Алиева. Эту дату надо отметить”.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

    Он напомнил, что до сих пор в Азербайджане было подписано 63 указов и распоряжений о помиловании, дано 11 решений об амнистии.

    С.Новрузов обратился к президенту Ильхаму Алиеву попросив принять очередной акт об амнистии. Он отметил, что в этом году отмечается 95-летие общенационального лидера Гейдара Алиева и столетие Азербайджанской Демократической Республики: “Этот акт об амнистии должен охватывать участников карабахской войны, имеющих на попечении малолетних детей женщин, лиц старше 70 лет и не примкнувших к радикальным кругам верующих”.

    Председатель комитета сказал, что в Азербайджане нет политзаключенных: “Политические партии в Азербайджане, правоохранительные организации доказали, что списки политзаключенных поддельные. В Азербайджане нет заключенных из-за слова, политических взглядов. Некоторые международные организации стараются воспользоваться этим. Иногда кандидатом в президенты пытаются представить человека, имя которого неизвестно общественности. Мы должны положить конец всему этому”.

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