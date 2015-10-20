Матиас Дорнфельдт: Предстоящие в Азербайджане выборы, безусловно, пройдут в демократической среде

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Несмотря на нагорно-карабахский конфликт, ситуация в Азербайджане стабильна, и большинство населения намерено принять участие в выборах. Предстоящие в Азербайджане выборы, безусловно, пройдут в демократической среде".

Об этом Report заявил руководитель берлинского Европейского института по изучению Кавказа и Каспия Матиас Дорнфельдт.

Он отметил, что в качестве кандидатов были зарегистрированы более 1200 человек от политических партий, инициатив, либо же в качестве независимых кандидатов.

Кроме того, М.Дорнфельдт отметил, что Азербайджан является одной из самых стабильных и процветающих стран каспийского региона. "В стране сложилось мирное межэтническое и межрелигиозное сосуществование и между евреями, христианами и мусульманами".

По его словам, за исключением Армении, которая оккупировала более 20% территории Азербайджана, у "страны огней" сложились прекрасные отношения как со странами постсоветского пространства, Ближнего Востока и Средней Азии, так и со многими странами мира.