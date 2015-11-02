Председатель ЦИК России: БДИПЧ ОБСЕ обязано, если их приглашает страна, провести наблюдение за выборами

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Решение БДИПЧ ОБСЕ не посылать свою миссию на выборы в Азербайджан незаконно, им на это выделяют деньги".

Об этом Report заявил председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров.

По его словам, БДИПЧ ОБСЕ обязано, если их приглашает страна, провести наблюдение за выборами.

Говоря о своих наблюдениях, В. Чуров сказал, что в ходе наблюдения он посетил 6 участков.

Чуров отметил высокую степень организации выборов и точность составления списков избирателей: "Я впервые столкнулся с ситуацией, когда не было дополнительных списков, то есть все нашли себя в списках голосующих. Это удивительная вещь, я такого не видел, даже в России, хотя у нас погрешность меньше трех сотых процентов".

Чуров также отметил, что в ходе наблюдения не было выявлено никаких нарушений.