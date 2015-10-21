Председатель ЦИК прокомментировал мнения о ​слабой предвыборной кампании

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал мнения о слабой предвыборной кампании парламентских выборов 1 ноября.

Как сообщает Report, М.Панахов отметил, что предвыборный процесс в настоящее время протекает нормально. По его слова, агитационный процесс во всем мире проводится в социальных сетях: "Такая кампания сильно отличается от предыдущих выборов. Потому что за соцсетями следят во всем мире. Считаю, что предвыборный процесс в Азербайджане идет нормально”.