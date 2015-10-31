​Председатель ЦИК: Полиция должна находиться в 100 метрах от избирательного участка

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "В ходе выборов соответствующие органы проводят мероприятия. Потому что определенные силы могут после выборов совершить такие действия, что выборы отойдут на второй план".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции 31 октября председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что правоохранительные органы Азербайджана проводят мероприятия для обеспечения общественной безопасности в день выборов.

М.Панахов сообщил, что министерство внутренних дел в день выборов будет работать в усиленном режиме и обеспечивать порядок: "Однако полиция должна находиться в 100 метрах от избирательного участка. Помимо этого, мы каждый раз повторяем, что и в избирательном участке должен быть полицейский на случай какого-либо происшествия".

Оценив ситуацию за день до выборов, председатель ЦИК отметил, что нарушений закона не наблюдается. Что касается обсуждений в социальных сетях, он подчеркнул, что ЦИК не придает этому значения.