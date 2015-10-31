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    ​Председатель ЦИК обратился к избирателям

    Избиратели должны придерживаться своей очереди и, по возможности, быстро проголосовать

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Завтра с 07:30 в избирательных округах будет наблюдаться оживление".

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции 31 октября председатель ЦИК Мазахир Панахов.

    Он отметил, что члены участковых избирательных комиссий будут осуществлять деятельность в соответствие с требованиями Избирательного кодекса.

    М.Панахов сообщил, что для членов участковых избирательных комиссий проведены тренинги и они хорошо знакомы со своими обязательствами: "Никаких проблем на участках возникнуть не должно".

    Председатель ЦИК обратился также к избирателям: "Избиратели не должны создавать суматоху на избирательных участках, должны придерживаться своей очереди и, по возможности, быстро проголосовать".

    Коснувшись функций наблюдателей, М.Панахов отметил, что они имеют широкие полномочия: "Однако порой наблюдатели вмешиваются в работу избирательных комиссий. Об этом необходимо сообщать в вышестоящую избирательную комиссию. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы не допустить нарушений". 

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