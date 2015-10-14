Председатель ЦИК: Некоторые из зарегистрированных кандидатов отозвали свою кандидатуру

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Некоторые из зарегистрированных кандидатов отозвали свою кандидатуру.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"По информации на 13 октября, число кандидатов достигло около 1000 человек", - отметил председатель ЦИК.

По поводу вопроса отзыва своей кандидатуры тем или иным кандидатом после издания избирательных бюллетеней М.Панахов сообщил, что для избежания недоразумений в избирательных округах и участках будут вывешены извещения.

Отметим, что для голосования на парламентских выборах будет выпущен 5 млн. 344 тыс. 431 бюллетень.