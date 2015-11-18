Председатель ЦИК: Мы не смогли расследовать распространенные в соцсетях анонимные видео

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Процессы в связи с выборами в Азербайджане отвечают требованиям дня. Проведенные выборы можно сравнить с выборами в развитых странах мира".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что в ходе проведения выборов во всех странах мира бывают недочеты: "Избирательное законодательство в Азербайджане подготовлено в соответствии с мировыми стандартами. Ряд международных структур дали положительное заключение о выборах в Азербайджане. За выборами следили наблюдатели из разных стран мира. Однако нашлись и те, кто не захотел увидеть этот процесс".

М.Панахов подчеркнул, что в избирательных участках были установлены веб-камеры, это сделано для обеспечения прозрачности выборов: "Если бы в Азербайджане были силы, способные проявить политическую позицию, они постарались бы повлиять на результаты. Мы не смогли расследовать распространившиеся в соцсетях анонимные видео. Мы не смогли установить, в каком участке это происходило. Это означает, что некоторые лица преследуют другие интересы. Были такие видеосъемки, в которых не было указано даже название округа".

М.Панахов отметил, что азербайджанская общественность не равнодушна к будущему страны.