​Председатель ЦИК: Имена кандидатов от партии "Мусават" останутся в избирательных бюллетенях

Баку. 31 октября. REPORT. AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов выразил отношение к приостановке партией "Мусават" участия в выборах.

Как сообщает Report, на пресс-конференции 31 октября он сообщил, что ЦИК обсудил этот вопрос: "Избирательный кодекс не предусматривает решения этого вопроса. Никто не может удалить их имена из бюллетеней. Если бы они обратились 10 дней назад, это было бы возможно. Однако сейчас это невозможно".

По его словам, никто не имеет права сделать это: "Подобное происходит впервые. Их имена останутся в списке, избиратели будут голосовать за них, и если они будут избраны, то станут депутатами. Пойдут или не пойдут они в парламент - это их личное дело".