​Председатель ЦИК: Для голосования избирателей созданы все условия

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В связи с началом выборов в Милли Меджлис Азербайджана V созыва председатель Центризбиркома Мазахир Панахов провел пресс-конференцию.

Как сообщает Report, М.Панахов заявил о создании всех условий для голосования около 5,2 млн. избирателей: "Голосование пройдет в 5 547 участках по 125 округам. На выборах принимают участие 767 кандидатов. Считаю, что это высокий показатель. Для голосования избирателей в стране царит общественно-политическая стабильность. Общественно-политическая стабильность в стране и отношение азербайджанского общества к выборам дают основание сказать, что выборы пройдут прозрачно и свободно".

Затем прозвучал государственный гимн.