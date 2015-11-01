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    ​Председатель ЦИК: Для голосования избирателей созданы все условия

    Выборы пройдут прозрачно и свободно

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В связи с началом выборов в Милли Меджлис Азербайджана V созыва председатель Центризбиркома Мазахир Панахов провел пресс-конференцию.

    Как сообщает Report, М.Панахов заявил о создании всех условий для голосования около 5,2 млн. избирателей: "Голосование пройдет в 5 547 участках по 125 округам. На выборах принимают участие 767 кандидатов. Считаю, что это высокий показатель. Для голосования избирателей в стране царит общественно-политическая стабильность. Общественно-политическая стабильность в стране и отношение азербайджанского общества к выборам дают основание сказать, что выборы пройдут прозрачно и свободно".

    Затем прозвучал государственный гимн.  

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