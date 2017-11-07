Предложено выделить из госбюджета Азербайджана средства Нагорному Карабаху

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Захид Орудж предложил выделить из госбюджета Азербайджана средства Нагорному Карабаху.

Как сообщает Report, при обсуждении госбюджета на 2018 год, З. Орудж сказал, что создается впечатление, что Азербайджан как будто смирился с актом агрессии с экономической точки зрения: "Я всегда выдвигал на повестку вопросы, связанные с Нагорным Карабахом. Хотя бы одной строчкой мы должны отметить об отчислениях Нагорному Карабаху в бюджетной системе. Нагорный Карабах находится под армянской оккупацией. Мы возражаем США и другим странам, что в течение 23-24 лет выделено порядка 250 млн долларов. Протестуя против этого, мы спокойно можем представить странам мира, что также как Нахчыванской Автономной Республике, в Азербайджане из госбюджета средства выделяются и Нагорному Карабаху, однако, из-за оккупации, бюджетирование в действительности не работает".