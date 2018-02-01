Предложено учредить медаль по случаю 100-летия АДР

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Член комитета Милли Меджлиса по правам человека Таир Керимли предложил учредить медаль по случаю 100-летия парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, выступив на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, Т.Керимли напомнил о том, что исполняется 100 лет парламенту Азербайджана и АДР, предложив учредить соответствующую медаль.

Депутат подчеркнул, что этот шаг станет данью уважения к памяти людей, стоявших у истоков АДР.