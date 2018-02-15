Предлагается ввести новый штраф в отношении междугородных и межрайонных пассажироперевозчиков

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Лица, организующие в Азербайджане международные и внутриреспубликанские (междугородные и межрайонные) пассажиро- и грузоперевозки, а также осуществляющие их водители будут привлечены к ответственности за езду без тахографа, отсутствие свидетельства о проверке тахографа, а также за использование просроченного тахографа или тахографа со сбитой пломбой, езду с неработающим или поврежденным тахографом, подделку зарегистрированных им данных.

Как сообщает Report, об этом гласят поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее статья 342.1.10 Кодекса распространялась только на международные пассажиро- и грузоперевозки. Однако внесенные поправки расширили круг субъектов, привлекаемых к ответственности за правонарушение. Согласно внесенным поправкам, в статью добавлены физические и юридические лица, занимающиеся международными и республиканскими (междугородными и межрайонными) пассажиро- и грузоперевозками. Штраф за нарушение составит 40 манат.

Проект поправок будет обсужден 23 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса.