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    Предлагается создать парк Азербайджанской Демократической Республики

    Председатель парламентского комитета: Создание парка необходимо© Report

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Нужно создать парк Азербайджанской Демократической Республики (Джумхуриет)".

    Как сообщает Report, с подобным предложением на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры выступил председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

    По его словам, в парке должны быть установлены памятники лиц, сыгравших важную роль в создании Азербайджанской Демократической Республики: "Выдвигается предложение привезти их останки из зарубежных стран. Но, создание парка необходимо". 

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