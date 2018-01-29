Предлагается создать парк Азербайджанской Демократической Республики

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Нужно создать парк Азербайджанской Демократической Республики (Джумхуриет)".

Как сообщает Report, с подобным предложением на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры выступил председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

По его словам, в парке должны быть установлены памятники лиц, сыгравших важную роль в создании Азербайджанской Демократической Республики: "Выдвигается предложение привезти их останки из зарубежных стран. Но, создание парка необходимо".