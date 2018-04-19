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    Предлагается освободить работающих пенсионеров от выплат по обязательной государственной социальной страховке

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается освободить работающих пенсионеров от выплат по обязательной государственной социальной страховке.

    Как сообщает Report, об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

    В докладе отмечается, что с целью рационального обеспечения права соцобеспечения работающих пенсионеров и освобождения от выплат по обязательной государственной социальной страховке в закон "О социальном страховании" следует внести соответствующие изменения.

    В докладе также предлагается рационализация соответствующих законодательных актов с целью предотвращения случаев привлечения к работе без заключения трудового контракта и неофициальной занятости, предлагается сократить процесс социальной выплаты, выплачиваемой работодателями (учреждениями) за работников, а также внедрять льготы путем единовременных выплат.

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