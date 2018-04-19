Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается обеспечить исполнение решений суда о выселении вынужденных переселенцев из квартир, находящихся в частной собственности других лиц, а также уже имеющих ордер.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

В докладе предлагается с учетом соответствующих возможностей использования социальных объектов по назначению ускорить процесс их переселения.