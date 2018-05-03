Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается зарплата судей Конституционного суда.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в закон "О Конституционном суде".

Согласно поправке, внесенной в пункт 1 статьи 71 (зарплата судьи Конституционного суда) закона, ежемесячный оклад председателя Конституционного суда будет составлять 2 335 манатов. На данный момент зарплата составляет 2 120 манатов.

Ежемесячный оклад зампреда Конституционного суда будет равна 90% от должностного оклада председателя, то есть 2 101 манат.

Ежемесячный оклад судьи Конституционного суда составит 85% от должностного оклада председателя, то есть 1 985 манатов.

Отметим, что проект поправок вынесут на обсуждение на пленарном заседании ММ 4 мая.

Применение поправок предусмотрено с 1 мая.