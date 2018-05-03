Повышается зарплата и пенсия Омбудсмена

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Повышается зарплата Уполномоченного по правам человека Азербайджана (Омбудсмена).

Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в закон "Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмене)".

Согласно поправке в пункт 1 статьи 16 закона (Социальные, финансовые и другие гарантии уполномоченного), ежемесячная зарплата Омбудсмена составит 2230 манатов. До сих пор оклад Омбудсмена составлял 2025 манатов.

Если ранее при выходе Омбусмена в отпуск, на его лечение и расходы на отдых выдавалась двухмесячная зарплата - то есть 4050 манатов, теперь эта сумма будет составлять 4 460 манатов.

При достижении пенсионного возраста лица, проработавшего уполномоченным, его пенсия составит 80% от установленного для Омбудсмена должностного оклада, то есть 1 784 маната.

Отметим, проект поправок вынесут на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 4 мая.

Применение поправки предусмотрено с 1 мая.

Напомним, что на данный момент пост Уполномоченного по правам человека Азербайджана (Омбудсмена) занимает Эльмира Сулейманова.