Посредством системы ASAN Viza будут выдаваться многократные электронные визы

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Предлагается выдача многократных электронных виз посредством системы ASAN Viza.

Как сообщает Report, в связи с этим по представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис поступил проект поправок в Миграционный кодекс.

Согласно пункту 1 статьи 38 (Электронные визы) кодекса, приезжающие в Азербайджан иностранцы и лица без гражданства могут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza. В полученной в электронной форме однократной визе определен срок пребывания в стране до 30 дней. Согласно новому пункту в многократной визе устанавливается срок пребывания 90 дней.

В проекте говорится, что 38 статья Миграционного кодекса позволяет приезжающим в страну иностранцам и лицам без гражданства получать электронные визы посредством системы ASAN Viza.

В этом проекте предлагается выдача многократных электронных виз посредством системы ASAN Viza.