Посол Азербайджана: Армяне незаконно переселяют сирийских армян в Нагорный Карабах

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт – главный фактор нестабильности в регионе. Такие конфликты угрожают безопасности. Совбез ОН принял 4 резолюции в связи с карабахским конфликтом, в них говорится об освобождении земель от оккупации. Кроме того, такова позиция НАТО, Организации исламского сотрудничества, Европарламента, ГУАМ. Несмотря на такую позицию международных организаций, Армения не отказывается от захватнических намерений, старается сохранить статус-кво".

Как сообщает Report, об этом на второй сессии проходящего в Баку XV заседания комитета парламентского сотрудничества Евросоюз – Азербайджан заявил представитель МИД Азербайджана Кямиль Хасыев.

Он отметил, что в результате деструктивной политики Армении этот конфликт продолжается, поэтому не удается его мирно урегулировать:

"Армения обстреливает прифронтовые села Азербайджана, там страдает гражданское население. В апреле 2016 года была совершена подобная диверсия, жилые пункты были обстреляны".

Посол напомнил, что с 2014 года между президентами Армении и Азербайджана состоялось 8 встреч. Он сказал, что некоторые юридические и физические лица в Европе поддерживают товарообмен армян на оккупированных азербайджанских землях, это нужно прекратить.

К.Хасыев подчеркнул, что армяне незаконно переселяют сирийских армян в Нагорный Карабах:

"Все это служит затягиванию конфликта. Евросоюз должен поддерживать переселение сирийских армян не на территорию Нагорного Карабаха, а в саму Армению".