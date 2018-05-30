Последнее пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана состоится завтра

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ 31 мая пройдет последнее пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания вошли 24 вопроса.

Это - проекты изменений в законы "О нормативно-правовых актах", "О банках", "О почте", " О ценных бумагах", "О дорожном движении" и пр., а также в Кодекс административных правонарушений и Земельный кодекс.

Кроме того, будет обсужден закон "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2017 год".

Здесь также планируется обсуждение нового законопроекта "О правах инвалидов".

Отметим, что согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, весенняя сессия парламента начинается 1 февраля и длится до 31 мая.

Согласно документу, по требованию президента Азербайджана или 42 депутатов спикер может созвать внеочередную сессию парламента.

На данный момент группа депутатов обратилась к спикеру по поводу проведения внеочередного заседания. Заседание ожидается 12 июня.