Помощник президента: Правительство Азербайджана при необходимости ведет диалог с политическими партиями

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджанское государство восстановило независимость в 1991 году. Азербайджанское государство – преемник созданной в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики. К сожалению, в первые годы независимости мы подверглись агрессии со стороны Армении. Тогдашнее руководство не могло управлять страной. С возвращением в страну Гейдара Алиева было достигнуто развитие. Народ всегда чтит память Гейдара Алиева. Под руководством Ильхама Алиева Азербайджанское государство предпринимает шаги по стимулированию деятельности институтов гражданского общества, в стране обеспечены свобода слова и выражения мысли".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он напомнил, что в стране прошли регистрацию 55 политических партий, более 5 тыс. СМИ, 3 тыс. НПО.

А.Гасанов отметил, что политические партии, представленные в Милли Меджлисе, получают финансовые средства из бюджета: "Правительство Азербайджана при необходимости ведет диалог с политическими партиями".