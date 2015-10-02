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    ​Помощник президента: "Каждый журналист сможет наблюдать за выборами в Милли Меджлис, предъявив свое удостоверение"

    Журналисты иностранных СМИ должны обратиться в ЦИК после прохождения аккредитации в МИД Азербайджана

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Каждый журналист сможет наблюдать за выборами в Милли Меджлис, предъявив свое удостоверение. Однако это не относится к иностранным СМИ". 

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. 

    Он отметил, что журналисты иностранных СМИ должны обратиться в Центральную избирательную комиссию после прохождения аккредитации в министерстве иностранных дел Азербайджана: "Они смогут наблюдать за процессом после получения согласия. Лица, проводящие кампании против Азербайджана, должны знать, что здесь все происходит в рамках закона. Для местных журналистов созданы все условия". 

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