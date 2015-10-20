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    ​Помощник президента: Азербайджанская молодежь должна оказывать сопротивление тем, кто пытается сформировать отрицательное мнение о выборах

    Али Гасанов: В мире нет другого государства, защищающего интересы нашего народа

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская молодежь должна оказывать сопротивление тем, кто пытается сформировать отрицательное мнение о выборах. Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

    В ходе прошедшей при организации Администрации президента, Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики и Центральной избирательной комиссии встречи А.Гасанова с молодежными организациями, касающейся вопроса участия молодежи в парламентских выборах, помощник президента призвал молодежь проявлять активность на предстоящих 1 ноября выборах в парламент.

    Помощник президента сообщил, что, проявляя активность на выборах, надо доводить происходящее до внимания общественности: "В мире нет другого государства, защищающего интересы нашего народа. Поэтому молодежь также должна защищать интересы азербайджанского народа".

    А.Гасанов отметил, что молодежь в ходе выборов должна тесно общаться с избирателями и кандидатами в избирательных округах и участках, и поддерживать государство в данном вопросе.

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