​Помощник президента: Азербайджанская молодежь должна оказывать сопротивление тем, кто пытается сформировать отрицательное мнение о выборах

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская молодежь должна оказывать сопротивление тем, кто пытается сформировать отрицательное мнение о выборах. Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

В ходе прошедшей при организации Администрации президента, Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики и Центральной избирательной комиссии встречи А.Гасанова с молодежными организациями, касающейся вопроса участия молодежи в парламентских выборах, помощник президента призвал молодежь проявлять активность на предстоящих 1 ноября выборах в парламент.

Помощник президента сообщил, что, проявляя активность на выборах, надо доводить происходящее до внимания общественности: "В мире нет другого государства, защищающего интересы нашего народа. Поэтому молодежь также должна защищать интересы азербайджанского народа".

А.Гасанов отметил, что молодежь в ходе выборов должна тесно общаться с избирателями и кандидатами в избирательных округах и участках, и поддерживать государство в данном вопросе.