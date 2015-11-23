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    ​Первое заседание Милли Меджлиса V созыва пройдет до 30 ноября

    Первое заседание открывает самый пожилой депутат

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Первое заседание Милли Меджлиса Азербайджана V созыва предусматривается провести до 30 ноября.

    Как сообщает Report, согласно внутреннему Уставу ММ, первое заседание парламента должно быть созвано не позже, чем через одну неделю после утверждения полномочий 83 депутатов.

    В случае не утверждения полномочий 83 депутатов ММ до 10 марта, дату первого заседания ММ устанавливает Конституционный суд.

    Если Конституционный суд утверждает избрание 83-го депутата парламента после 10 марта, на этом заседании также требуется определение времени проведения первого заседания ММ.

    24 ноября пройдет судебное заседание Конституционного суда по специальному конституционному производству в связи с утверждением итогов прошедших 1 ноября выборов в ММ V созыва. На заседании будет объявлено решение пленума.

    Первое заседание очередного созыва парламента открывает самый пожилой депутат. Он зачитывает список депутатов и ведет первое заседание ММ до избрания председателя.

    По предложению председательствующего на первом заседании ММ лица избирается Счетная комиссия и после принятия соответствующего решения выбирают председателя. Этим первое заседание очередного созыва ММ завершает свою работу. 

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