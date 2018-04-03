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    Перенесший тяжелую операцию на сердце депутат принял участие в заседании Милли Меджлиса

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В пленарном заседании Милли Меджлиса принял участие депутат Нариман Алиев, перенесший тяжелую операцию на сердце.

    Как сообщает Report, депутат сказал, что он чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома.

    Отметим, что 10 января депутат от Массалинского городского избирательного округа № 70 50-летний Нариман Алиев был помещен в Республиканский лечебный диагностический центр, его прооперировал коллега Рашад Махмудов. Тяжелая операция продолжалась 9 часов.

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