​ПЕА завершила кампанию по сбору подписей

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Кампания по сбору подписей кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) для участия в предстоящих 1 ноября парламентских выборах успешно завершена.

Об этом Report заявили в пресс-службе ПЕА.

Каждым кандидатом собрано и представлено в соответствующие избирательные округа достаточное количество подписей, требуемых Центризбиркомом для регистрации их кандидатур.

По информации на 22 сентября, 17 человек официально зарегистрированы Окружной избирательной комиссией (ОИК) как кандидаты в депутаты парламента Азербайджана.

В кампании по сбору подписей приняли участие 1226 человек, привлеченных Центральным избирательным штабом партии Ени Азербайджан к специальным тренингам.