 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ПЕА завершила кампанию по сбору подписей

    17 человек официально зарегистрированы как кандидаты в депутаты парламента Азербайджана

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Кампания по сбору подписей кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) для участия в предстоящих 1 ноября парламентских выборах успешно завершена.

    Об этом Report заявили в пресс-службе ПЕА.

    Каждым кандидатом собрано и представлено в соответствующие избирательные округа достаточное количество подписей, требуемых Центризбиркомом для регистрации их кандидатур.

    По информации на 22 сентября, 17 человек  официально зарегистрированы Окружной избирательной комиссией (ОИК) как кандидаты в депутаты парламента Азербайджана.

    В кампании по сбору подписей приняли участие 1226 человек, привлеченных Центральным избирательным штабом партии Ени Азербайджан к специальным тренингам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi