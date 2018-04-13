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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) прокомментировала сообщения о проведении внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщил Report заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, на данный момент на повестке не стоит вопрос проведения внеочередных парламентских выборов.

Он внес ясность в вопрос о том, в каких случаях должны проводиться внеочередные парламентские выборы: "Во-первых, для проведения внеочередных парламентских выборов должны быть внесены изменения в Конституцию Азербайджана.

Во-вторых, проведенным 26 сентября 2016 года голосованием внесены изменения в Конституцию".

Напомним, что выборы в Милли Меджлис V созыва прошли в 2015 году и срок полномочий депутатов составляет 5 лет. Очередные парламентские выборы в стране пройдут в 2020 году.