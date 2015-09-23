​ПЕА откажется от бесплатного эфирного времени на предстоящих парламентских выборах

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) не воспользуется эфирным временем в ходе агитационно-пропагандистского этапа предстоящих 1 ноября парламентских выборов.

Об этом Report заявил заместитель исполнительного секретаря ПЕА депутат Сиявуш Новрузов.

По словам С.Новрузова, ПЕА откажется от бесплатного эфирного времени.

Депутат напомнил, что во время парламентских выборов 2010 года и муниципальных выборов 2014 года были зарегистрированы кандидаты ПЕА из более 60-ти избирательных округов, однако правящая партия и тогда отказалась от бесплатного эфирного времени: "Мы, как партия, участвовали на всех выборах, в том числе на парламентских выборах 2010 года и муниципальных выборах 2014 года. В этом случае ПЕА выделяется бесплатное эфирное время, создают условие для агитации в периодической прессе. Однако мы отказываемся от этого, так как другие партии не находят людей для выдвижения кандидатов из 60-ти округов. В этом случае альтернативность отсутствует. Поэтому мы отказываемся от предоставленного государством бесплатного эфирного времени".

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА сказал, что цель выделения бесплатного эфирного времени заключается в создании равных условий для проведения каждым кандидатом агитационно-пропагандистской кампании: "Центризбирком может принять решение по поводу права всех кандидатов на эфирное время. На парламентских выборах 2010 года были организованы "круглые столы" для кандидатов из каждого округа. Скорее всего, так будет и в этом году".

Отметим, что, согласно Избирательному кодексу, политическим партиям и блокам, кандидаты которых зарегистрированы в более чем 60-ти избирательных округах, выделяется эфирное время на Общественном телевидении и радио для проведения предвыборной агитации. В том числе создаются условия для проведения бесплатной агитационно-пропагандистской кампании в финансируемой государством периодической прессе.