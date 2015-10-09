​ПЕА обратилась в ЦИК в связи с отказом от бесплатного эфирного времени

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Во время агитационного этапа предстоящих 1 ноября парламентских выборов правящая партия Ени Азербайджан не воспользуется бесплатным эфирным временем.

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, партия приняла решение об отказе от бесплатной агитации.

С.Новрузов отметил, что обращение по этому поводу уже направлено в Центризбирком.

Он напомнил, что для участия на предстоящих в этом году выборах кандидаты от ПЕА прошли регистрацию в более 60-ти избирательных округах: "Однако другим партиям и блокам зарегистрировать своих кандидатов в более 60-ти избирательных округах не удалось.

Как предусмотрено в Избирательном кодексе, из-за регистрации своих кандидатов в более 60-ти избирательных округах ПЕА была предоставлена возможность для бесплатного эфирного времени и агитации в периодической печати. Другим же партиям и блокам не удалось зарегистрировать требуемого количества кандидатов и по этой причине они не получили право на бесплатное эфирное время. В этом случае альтернативность отсутствует. Поэтому мы и отказались от выделенного государством бесплатного эфирного времени".

Отметим, что согласно Избирательному кодексу, зарегистрировавшим своих кандидатов в более 60-ти избирательных округах политическим партиям и их блокам предоставляется бесплатный эфир на Общественном телеканале и радио, а также возможность проведения бесплатной агитации и пропаганды в периодической печати.